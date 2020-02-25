Annesini bıçaklayan sanık hakim karşısında
Zonguldak’ta 9 bıçak darbesiyle evlatları tarafından öldüren annenin, kaçarken yakalanarak tutuklanan Özkan Uyanık ve suça yardım etme iddialarıyla kardeşi S.U. ve babası P.U.'nun yargılanmasına devam edildi.
Olay 9 Ekim 2017 tarihinden Zonguldak'ın Devrek İlçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Bitlis'te eşinden şiddet gördüğü için kadın sığınma evine yerleşen, ardından İstanbul ve son olarak Devrek'e kaçan Nazlı Uyanık, olaydan 2 gün önce taşındığı evde, izini bulan oğlu Özkan Uyanık tarafından 9 bıçak darbesiyle öldürüldü. Bitlis'e kaçarken yakalanan Özkan Uyanık ve kardeşi Sertan Uyanık tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili sürdürülen soruşturmanın ardından Özkan Uyanık hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası, kardeşi S.U. hakkında ise suça yardım etme suçlarından dava açtı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Özkan Uyanık ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan S.U.'ya atanan avukatın davadan çekilmesinin ardından yerine yeni bir avukat talep edilmesi için baroya yazı yazılmasına karar verilirken dava ileri bir tarihe ertelendi.
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