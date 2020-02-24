Son dakika: İstanbul Güngören'de korkutan patlama
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
Son dakika haberine göre İstanbul Güngören'de bulunan 5 katlı binada halat üretimi yapıldığı belirtilen iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası 4. kattaki iş yerini alevler sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.
Güngören'de bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde plastik üretimi yapan bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Zaman zaman patlamaların da yaşandığı binadaki yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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