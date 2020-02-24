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Bursa-İstanbul deniz seferlerinde yeni iptaller!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.02.2020
BURSA-İSTANBUL DENİZ SEFERLERİNDE YENİ İPTALLER!

() seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi. Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferi de gerçekleştirilememişti.

() seferlerinden 3'ü daha kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 20.30 saatlerindeki (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ile 18.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) programdan kaldırıldı.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-14.25 saatlerindeki 9 seferi de gerçekleştirilememişti.

Bursa-İstanbul deniz seferlerinde yeni iptaller! BURSA-İSTANBUL DENİZ SEFERLERİNDE YENİ İPTALLER!

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