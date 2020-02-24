İstanbul’da karı-koca kavgası kanlı bitti! Kadın kocasını bıçakladı
Küçükçekmece'de cumartesi günü 17.30 sıralarında Halkalı Merkez Mahallesi Limon Sokak'ta kadın ile kocası arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Kadın, mutfaktan aldığı bıçakla eşini bıçaklayarak yaraladı. Kadın gözaltına alınırken, kocası hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Hamdiye K. ile kocası Kamal K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Hamdiye K. mutfağa giderek bıçak aldı bunu gören kocası kendisine karşı direnmeye başladı. Yaşanan kavgada Hamdiye K. Kocası Kemal K.'yi bıçakladı. Kemal K., aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI
Evde meydana gelen bıçaklama sonrası bağrışmaları duyan komşular durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kemal K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KADIN İFADESİ ALINMAK ÜZERE POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, evde bulunan Hamdiye K,'yı gözaltına alındı. Gözaltına aldığı sırada yanındaki küçük kızını da alarak polis otosuna bindi. Kadın, ifadesini alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Komşuları ise her gün kavgaların yaşandığını belirterek, ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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