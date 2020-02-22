22 Şubat 2020, Cumartesi
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Isparta’da esrarengiz olay! Lise öğrencisi 3 kız kayıplara karıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.02.2020 Güncelleme Tarihi: 22.02.2020
ESRARENGİZ OLAY! LİSELİ 3 KIZ KAYIPLARA KARIŞTI...

'da, lise öğrencileri , ve 'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu liseliler, güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.

'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi ile okul arkadaşları ve , perşembe günü ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

KAYIP BAŞVURUSU

Tuana Yıldız'ın annesi , kızının 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra kaybolduğunu ve polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı.

"CEP TELEFONLARINA ULAŞAMIYORUZ"

Kızı Tuana ile birlikte Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın da kaybolduğunu söyleyen Emine Aslan, "Cep telefonlarına ulaşamıyoruz. Kayboldukları günden bu yana iletişim kuramadık. Emniyete de başvurduk" dedi. Polis, liseli 3 kızı arıyor.

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