Isparta’da esrarengiz olay! Lise öğrencisi 3 kız kayıplara karıştı
Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu liseliler, güvenlik güçleri tarafından her yerde aranıyor.
Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'nci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, perşembe günü ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.
KAYIP BAŞVURUSU
Tuana Yıldız'ın annesi Emine Aslan, kızının 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra kaybolduğunu ve polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunu anlattı.
"CEP TELEFONLARINA ULAŞAMIYORUZ"
Kızı Tuana ile birlikte Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın da kaybolduğunu söyleyen Emine Aslan, "Cep telefonlarına ulaşamıyoruz. Kayboldukları günden bu yana iletişim kuramadık. Emniyete de başvurduk" dedi. Polis, liseli 3 kızı arıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İlk 'örnek ev' kuruldu! Artık böyle olacak...
- Dolandırıcılar insanları nasıl kandırıyor?
- İki kişiyi ezip geçmişti! Teslim olunca gerçek ortaya çıktı
- İstanbul'da en çok nereli var? İstanbul nüfusunun yarısı...
- 18 yıl önceki cinayetle ilgili flaş gelişme
- 2'nci Abdülhamit'in tahtı görücüye çıktı!
- 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu!
- 4 yaşındaki Öykü'den acı haber!
- Böyle eş düşman başına! Eski nişanlı ile bir olup...
- Mahkemede şok görüntüler! Bir anda saldırdılar
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sigaraya zam geldi mi? 22 Şubat sigara fiyatları ne kadar? Güncel sigara fiyatları listesi!
- Ceren Damar olayı nedir? Ceren Damar davasında avukat Vahit Bıçak kimdir?
- Yargı paketinde yeni düzenleme! 2020’de genel af çıkacak mı? Af yasası ceza indirimi son durum nedir?
- 2020 emekli promosyonu ne zaman verilecek? Emekli promosyonu ne kadar? En iyi teklif hangi bankada?
- 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 katalogda Lenovo Notebook satışa çıkıyor… İşte, A101 indirimli ürünler listesi!
- Koronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs Türkiye’de görüldü mü? Koronavirüs ölü sayısı kaç?
- Sporting Lizbon Başakşehir canlı anlatım izle! UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı CANLI! | Video
- Kristal çocuk ne demek? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
- Bir Zamanlar Çukurova 56. bölüm tek parça izle! – ATV
- Sporting Lizbon Başakşehir maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Başakşehir maçı saat kaçta? Muhtemel 11’ler…
- İdlib son dakika: İdlib operasyonu başladı mı? İdlib nerede?
- Taşeronda son dakika gelişmesi… Taşeron işçilere ek zam var mı? 4/D'li taşeron işçileri sevindirecek karar!