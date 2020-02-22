Mersin’de anne-babasını öldüren ve 2 müebbet ile 25 yıl hapis cezası alan hemşire yeniden yargılanacak

Mersin'de babası Fethi Korkmaz (57) ile annesi Ayla Korkmaz'ı (54) boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan hemşire Seher Dadak'a (30) verilen 2 müebbet ile 25 yıl hapis cezası, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Evli ve 2 çocuk annesi Dadak yeniden yargılanacak.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sarımsak ezici ile başlarına vurduğu anne ve babasını boğarak öldüren hemşirenin eyleminin "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti.

YAKINLARI HABER ALAMAYINCA...

Toroslar İlçesi Arpaçsakarlar Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Fethi- Ayla Korkmaz çiftinden haber alamayan yakınları, 6 Aralık 2015 günü, eve gitti. İçeriden gelen televizyon sesine rağmen kapı açılmayınca, çatıdaki merdivenden içeri girdi. İkisi de emekli işçi olan Fethi-Ayla Korkmaz'ın cansız bedenlerini buldu.

ÖLDÜRÜP EVİNE GİTMİŞ

İhbar üzerine adrese gelen polis, detaylı evin kapılarında herhangi bir zorlama olmadığını ve çiftin ziynet eşyalarının çalındığını belirledi. Katil zanlısının tanıdık bir kişi olma ihtimali üzerinde duran polis, çiftin Muğla'nın Milas Devlet Hastanesi'nde görev yapan evli ve 2 çocuk annesi hemşire kızları Seher Dadak'ın cinayetten 5 gün önce Mersin'e geldiğini, cesetlerin bulunduğu pazar gününden bir gün önce de Milas'a döndüğünü saptadı.

SALONDAN AĞLAYARAK ÇIKTI

Cenaze için Mersin'e gelen Dadak, gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden ve cinayetten sonra evde bulunan altınları aldığını söyleyen Dadak tutuklandı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Seher Dadak, 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, 'yağma' suçundan da 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. Genç kadın, karar üzerine duruşma salonundan ağlayarak çıktı. Karar temyiz edildi.

YARGILAMA YENİDEN YAPILACAK

Dosyayı görüşen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, kararı, 'kasten öldürme suçunun canavarca hisle veya eziyet çektirerek işlenmesi halinin varlığını gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunmadığı' gerekçesiyle bozdu. Daire, yağma suçundan verilen cezayı da 'silahla yapıldığı kabul edilerek' verilmesini de bozma nedeni saydı. Bozma kararı üzerine dava, Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek.