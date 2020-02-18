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Niğde'de yol verme kavgası! Önce dayak yedi sonra da beyzbol sopasıyla saldırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
NİĞDE'DE YOL VERME KAVGASI!

'de özel halk otobüsü şoförü M.E., trafik sıkışıklığı nedeniyle çıkan yol verme kavgasında otomobil sürücüsü A.E., tarafından darp edildi. Şoförün darp edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü M.E., Bor Caddesi üzerinde ilerlerken, sıkışan trafikte otomobil sürücüsü A.E. ile yol verme tartışması yaşadı. Otobüs, Oskar Durağı'nda geldiğinde otomobilinden inen A.E., otobüse binip sürücü M.E.'yi darp etmeye başladı.

Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgayı, yolcular ayırdı. İhbar üzerine otobüsün olduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Niğde'de yol verme kavgası! Önce dayak yedi sonra da beyzbol sopasıyla saldırdı NİĞDE'DE YOL VERME KAVGASI! ÖNCE DAYAK YEDİ SONRA DA BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDI

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şoför A.E.'yi gözaltına aldı. Otobüs şoförü M.E. ise olay yerine gelen ambulansla ilk tedavisinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

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