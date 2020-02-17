Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar uyarısı geldi | 17 Şubat 2020 hava durumu
17 Şubat 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 17 Şubat 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -6°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS -9°C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah(Pazartesi) saatlerinde Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın(salı) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Mardin, Batman, Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Siirt ve Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 4°C
Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
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