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Kartal'da denizden 40 yaşlarında erkek cesedi çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
VATANDAŞLARI ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ!

’un ilçesinde iskele açıklarında 40 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset 'na kaldırılırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İskelesi açıklarında denizde hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ve sağlı ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi hareketsiz halde bulduğu kişiyi sahile çıkardı. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

MORGA KALDIRILDI

Polisin olay yerinde incelemesini tamamlamasının ardından üzerinden kimlik çıkmayan kişinin cesedi 'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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