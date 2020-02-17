17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de silahla kahvehaneyi basıp dehşet saçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2020 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
SİLAHLA KAHVEHANEYİ BASIP DEHŞET SAÇTI

'in Ödemiş ilçesinde silahla kahvehaneye giden kişi, biri kayınpederi olmak üzere 2 kişiyi ağır yaraladı. Şahsın birkaç gün önce eşi S.Ö'yü darbettiği, kadının da bunun üzerine babasının evine sığındığı iddia edildi.

'in Ödemiş ilçesinde silahla kahvehaneye giden kişi, biri kayınpederi 2 kişiyi ağır yaraladı.


G.Ö (37), henüz öğrenilemeyen bir nedenle gittiği Bıçakçı Mahallesi'ndeki kahvehanede, kayınpederi S.D'ye (58) silahla ateş etti. Mermilerin isabet ettiği S.D. ve müşterilerden İ.D. (67) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdığı yaralılardan S.D. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine, İ.D. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olayın ardından kaçan G.Ö'yü yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, G.Ö'nün birkaç gün önce eşi S.Ö'yü darbettiği, kadının da bunun üzerine babasının evine sığındığı iddia edildi.

İzmir'de silahla kahvehaneyi basıp dehşet saçtı! |Video İZMİR'DE SİLAHLA KAHVEHANEYİ BASIP DEHŞET SAÇTI! |VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN