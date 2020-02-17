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Alkolün sonu kötü bitti! Denize düşen adamı polis kurtardı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.02.2020
ALKOLÜN SONU KÖTÜ BİTTİ!

'de dengesini kaybedip denize düşen adam polis ekiplerince kurtarıldı. Alkollü olduğu gözlemlenen M.N.A, ekiplerince kaldırıldı.

Konak ilçesi Kordonboyu'nda yürüyen 65 yaşındaki M.N.A, dengesini kaybederek denize düştü.

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