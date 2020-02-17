Alkolün sonu kötü bitti! Denize düşen adamı polis kurtardı
Giriş Tarihi: 17.02.2020
İzmir'de dengesini kaybedip denize düşen adam polis ekiplerince kurtarıldı. Alkollü olduğu gözlemlenen M.N.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konak ilçesi Kordonboyu'nda yürüyen 65 yaşındaki M.N.A, dengesini kaybederek denize düştü.
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