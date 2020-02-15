Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kuvvetli yağış uyarısı | 15 Şubat 2020 hava durumu
15 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Şubat 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile K. Maraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İzmir'in güney kesimleri, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Bilecik çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu
KOCAELİ °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir'in güney kesimleri, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
DENİZLİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KÜTAHYA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
MUĞLA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, K. Maraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ANTALYA °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
ISPARTA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KAYSERİ °C, 3°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SİVAS °C, -2°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile zamanla bölgenin güney kesimlerinin yer yer hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, -4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı
VAN °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Ş. Urfa çevrelerinin hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, sabah saatlerinde puslu ve sisli
GAZİANTEP °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı
SİİRT °C, 4°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 5°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
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