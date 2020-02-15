Çocuklarının önünde kabus! Önce dayak sonra...

Gaziantep’te 23 yaşındaki 2 çocuk annesi N.P. henüz 14 yaşındayken, Mustafa P. ile zorla evlendirildi. 8 yıllık evliliği boyunca kocasından şiddet gören kadın dehşet dolu anları anlattı.

Evliliğinin 2. yılında anne olan N.P. eşinden şiddet gördüğü için bebeğiyle ailesinin yanına gitti. Ailesi genç kadını "Her evde olur" diyerek eşinin yanına gönderdi. 16 yaşındaki N.P. bebeğiyle eşinin yanına döndü. 8 yıllık evliliği boyunca devam eden şiddet karşısında sessiz kalmak zorunda kaldı. Bir yıl önce eşinin 7 yaşındaki kızını taciz ettiğini görünce çocuklarını da alıp, evi terk ederek boşandı. Ancak iddiasına göre, çocuklarını görme bahanesiyle eve gelen eski eşi şiddete ve cinsel istismara devam etti.

'SADECE UZAKLAŞTIRMA'



Milliyet'te yer alan habere göre; "Ben ailem istediği için evlendim. Ancak evlendiğim günden itibaren şiddet gördüm. 16 yaşında anne oldum ve gördüğüm şiddet devam etti. Ailemin evine gittim ama geri gönderildim. Ne yapacağımı bilmeden yıllarca bu şiddet karşısında sustum. Ta ki geçen yıl kızımın babası tarafından taciz edildiğini görünceye kadar. Boşanmamdaki en büyük sebep de bu oldu. Boşandıktan sonra da bu adam tarafından tehdit edildim. Mesajları ve ses kayıtları var. Sadece tehdit edilmekle de kalmadım, bu adam çocuklarını görme bahanesiyle eve geldiğinde çocuklarımın gözü önünde bana şiddet uygulayıp tecavüz etti. Darp raporum da var. Savcılığa başvurdum ama sadece uzaklaştırma kararı verdiler. Tutuksuz yargılanıyor. Oysa benim tek istediğim adalet. Aynı korkularla yaşamak istemiyorum."