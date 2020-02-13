Katar'dan Trabzon direk uçuş çalışmaları başladı

Dünyanın her hangi bir bölgesinden Trabzon'a gelecek olan turistlerin şehirden mutlu ayrılmasını istediklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Bizi şimdiden Katar'dan arayıp uçak seferlerine ne zaman başlanacağını soruyorlar." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Hedefimiz Katar'dan, Doha'dan, Orta Doğu'dan ya da dünyanın başka bölgelerinden Trabzon'a gelen her misafirimizi buradan mutlu bir şekilde uğurlamak." dedi.

Katar Havayolları Türkiye Satış Müdürü Evren Ökmen ve yabancı şirket yetkilileri ile belediyenin tarihi binasında bir araya gelen Zorluoğlu, Trabzon-Katar arasında 20 Mayıs tarihinde karşılıklı olarak başlatılacak uçak seferleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERECEKLER

Zorluoğlu, Katar Havayolları'nın, Trabzon-Katar arası uçak seferi başlatacak olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'u turizm anlamında çok daha ileri noktalara taşımak için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Trabzon'da turizmin son yıllarda çok önemli noktaya geldiğine dikkati çeken Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Siz de bu operasyonunuzla güzel bir başlangıç yapmış olacaksınız. Bizim de hedefimiz Katar'dan, Doha'dan, Orta Doğu'dan ya da dünyanın başka bölgelerinden Trabzon'a gelen her misafirimizi buradan mutlu bir şekilde uğurlamak. Bunun için tedbirler alıyoruz. Kendimizi ve şehrimizi geliştiriyoruz ve inşallah Trabzon bu manada turizmin yükselen yıldızı, yükselen merkezlerinden bir tanesi olacak."

"SÜMELA'YA TELEFERİK KONUSUNDA SON AŞAMAYA GELDİK"

Zorluoğlu, turizm alanında yapılan çalışmalar hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Uzungöl ile Sümela Manastırı bizim iki önemli turizm destinasyonumuz. Gelen misafirlerin çok daha az sorunla buradan ayrılmasına imkan sağlayacak bir alan yönetimi üzerinde çalışıyoruz. Her iki yer için de tur otobüslerinin ortak bir alanda bekletilmesi, yukarıya taşımanın Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla yapılması ve oradaki keşmekeşin ortadan kaldırılmasına dönük ciddi kararlar aldık."

Sümela'ya teleferik konusunda da son aşamaya geldiklerini vurgulayan Zorluoğlu, "Yakında proje ihalesini yapacağız. Proje ile o bölge seyir terasları, yürüyüş yollarıyla bambaşka bir noktaya taşınacak. Büyükşehir Belediyesi olarak yine aynı bölgede modern bir kafe restoran çalışmalarına da başladık." diye konuştu.

Zorluoğlu, Uzungöl'ün de geçen yıl altyapı çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "Bu sene kaldırımlar, yollar, yeşil alanlar, aydınlatma, ortak alan düzenlemesi, otopark gibi üst yapıyı ilgilendiren konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile çalışıyoruz. Orayı da mutlaka daha cazip hale getirmek zorundayız." dedi.

"TRABZON'A KATAR'DAN ÇOK ÖNEMLİ BİR TALEP VAR"

Katar Havayolları Türkiye Satış Müdürü Evren Ökmen de başlatmayı düşündükleri uçak seferleriyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Trabzon'a Katar'dan çok önemli bir talep olduğuna dikkati çeken Ökmen, "Sadece iç hatlardan bir hava yolumuz, geçen yıl 8 bini aşkın Katarlı taşımış. Biz de 20 Mayıs tarihinden itibaren haftada karşılıklı üç sefer düşünüyoruz. Uçuşlarımız eylül ayı sonuna kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Ökmen, şimdilik uçuşların sezonluk olacağını aktararak, "Eğer talep devam ederse yıllığa da dönebilir ama şimdilik sezonluk başlıyoruz. Bizi şimdiden Katar'dan arayıp uçak seferlerine ne zaman başlanacağını soruyorlar." diye konuştu.