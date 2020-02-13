13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İzmir'de 30 bin kişiyi dolandıran isim Gürcistan'da yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
30 BİN KİŞİYİ TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞTÜ! VE YAKALANDI...

'de "çok yatır, çok kazan" sloganıyla kurduğu şirket üzerinden yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra kaçan ve aranan şüpheli, 'da gözaltına alındı. Kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında ‘reklam paketi’ satıp, yüksek kâr vaadinde bulunan şüphelinin 'ye iade süreci başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "saadet zinciri" yöntemiyle dolandırıcılık yapan A'nın 'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti.

TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİNİN BAŞLATILDIĞI

Atakan A'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin 'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE PARAYI

"Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra kaçtığı tespit edilen Atakan A'nın, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri arandığı öğrenildi.

"REKLAM PAKETİ" SATILIYOR

Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen olayda, "çok yatır çok kazan" sloganı ile kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN