İzmir'de 30 bin kişiyi dolandıran isim Gürcistan'da yakalandı
İzmir'de "çok yatır, çok kazan" sloganıyla kurduğu şirket üzerinden yaklaşık 30 bin kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan şüpheli, Gürcistan'da gözaltına alındı. Kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında ‘reklam paketi’ satıp, yüksek kâr vaadinde bulunan şüphelinin Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "saadet zinciri" yöntemiyle dolandırıcılık yapan Atakan A'nın Gürcistan'da olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, bu ülkedeki güvenlik güçleriyle irtibata geçti.
TÜRKİYE'YE İADE SÜRECİNİN BAŞLATILDIĞI
Atakan A'nın Batum'da bir evde saklandığının tespit edilmesi üzerine düzenlenen ortak operasyonda gözaltına alınan şüphelinin Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı öğrenildi.
10 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE PARAYI
"Epitelyum internet reklamcılığı" olarak bilinen ve yüksek kâr payı vaadiyle Türkiye genelinde yaklaşık 30 bin vatandaştan 10 milyon liranın üzerinde parayı hesabına aktardıktan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen Atakan A'nın, Türk makamlarının başvurusu üzerine bir süreden beri kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.
"REKLAM PAKETİ" SATILIYOR
Kamuoyunda "İkinci tosuncuk vakası" olarak bilinen olayda, "çok yatır çok kazan" sloganı ile kandırılan vatandaşlara belli bir ücret karşılığında "reklam paketi" satılıyor ve yüksek kâr vaadinde bulunuluyordu.
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