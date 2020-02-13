Türk Robin Hood olduğu iddia edilen Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood ortaya çıktı mı? Geçtiğimiz yıldan bu yana ihtiyaç sahiplerine gizemli bir şekilde para yardımı yapan ve borçlarını kapatan yardımsever gündem olmuştu. Türk Robin Hood olarak adlandırılan kişinin ortaya çıktığı iddia edildi. Yardımsever kişinin İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Erdoğan Uludağ olduğu ileri sürüldü. Peki, Erdoğan Uludağ kimdir? İşte yanıtı!

Erdoğan Uludağ kimdir? Türk Robin Hood olarak bilinen kişinin ortaya çıktığı ileri sürüldü. İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren iş adamı Erdoğan Uludağ'ın, ihtiyaç sahipleri kişilere yardım yaptığı iddia edildi. Habertürk'ün haberine göre; İstanbul dışında Kocaeli ve Trabzon'da da ortaya çıkan gizemli hayırseverin kim olduğu tartışmaları sürerken, bu kişinin kimliğinin ortaya çıktığı ileri sürüldü.

Yapılan yardımların örnek alınması için ismini açıkladığını söyleyen Erdoğan Uludağ'ın İstanbul'da tekstil sektöründe faaliyet gösterdiği belirtildi.

Uludağ, borç defterlerindeki hesaplarını kapattığı bakkallarla, borçlarını ödediği ailelerin kendisini gerçek ismiyle tanımadığını söyledi.

Şu ana kadar ne kadar yardımda bulunduğunu bilmediğini de söyleyen Uludağ, başka Robin Hood'ların da olduğunu kaydetti.