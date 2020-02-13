Ankara Keçiören'de sıcak saatler! Taksi durağına silahlı saldırı kamerada (VİDEO)
Ankara'da, Ulaş A. (20) gece taksi durağına girip, arkasına sakladığı tabancayla duvara ateş açtı. Çıkan arbedede şoförlerden birisini bacağından vurup yaralaya Ulaş A. gözaltına alınırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki taksi durağında meydana geldi. Ulaş A., arkasına sakladığı tabanca ile durağa girip, duvara bir el ateş etti. Taksi şoförlerinden Berkay Gedikoğlu, saldırganın üzerine atlayarak silahı almaya çalıştı. Yaşanan arbedede silah ateş aldı. Bacağından vurulan Gedikoğlu, hafif yaralanırken, Ulaş A. duraktan çıkarak uzaklaştı. Saldırgan, kaçarken bölgede devriye gezen bekçiler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralanan Gedikoğlu ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Olay anı ise taksi durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde Ulaş A.'nın elinde tabanca ile içeriye girmesi, duvara ateş açması ve yaşanan arbede yer aldı. Ulaş A.'nın, Gedikoğlu'nu yaraladıktan sonra diğer iki şoföre de silahı doğrulttuğu; ancak tabancanın ateş almadığı görüldü.
OKULDA MÜDÜR YARDIMCISINI YARALAMIŞ
Polis, durağın çevresinde inceleme yaparken, duvarı delen kurşunun, park halindeki taksiye isabet ettiği belirlendi. Öte yandan poliste sorgusu süren Ulaş A.'nın, 2014 yılında eğitim gördüğü ortaokulda görevli okul müdür yardımcısı H.Ö. ile tartıştığı ve tabanca ile ateş ederek yaraladığı öğrenildi.
ŞOFÖRLERTEN TEPKİ
Durakta görev yapan şoförler, saldırıya tepki gösterdi. Şoförlerden Erkan Yılmaz, durakta daha önce de benzer bir saldırının gerçekleştiğini söyleyerek, "Gece elinde silahla içeriye girmiş. Bir arkadaşımız yaralandı, bu ikinci olay. Bu soruna çare bulmaları gerekiyor. Biz burada ekmek parası için çalışıyoruz; ama rahatsız ediliyoruz bazı kişiler tarafından. Kafayı çeken buraya geliyor" dedi. Ümit Öcal ise "Özellikle gece çalışan arkadaşlarımızın can güvenliği yok burada. İçip içip durağı basıyorlar" diye konuştu.
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