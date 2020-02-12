Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için yağış uyarısı | 12 Şubat 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Niğde,Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Doğu Karadeniz Kıyılarında Yağmur ve Kar Erimeleri, Yükseklerinde Kar Yağışlarına Dikkat!: Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışları alan Doğu Karadeniz bölgesinde bugünden itibaren güneyli rüzgarlar, Çarşamba ve Perşembe günleri ise kıyılarda orta ve yer yer kuvvetli ( 20-50 kg/m2) sağanak yağmur, 500-600 m üzeri yüksek yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor. Sağanak yağışlarla birlikte 500 m rakım altındaki bölgelerde kar erimeleri de beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

İSTANBUL 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

KIRKLARELİ 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KOCAELİ 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KÜTAHYA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karlakarışık yağmurlu

MUĞLA 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Hatay çevreleri ve Mersin'in batı ilçeleri ile zamanla Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 7°C, 15°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı

HATAY 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ISPARTA 2°C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Niğde, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların karlakarışık yağmur ve kar, kuzeybatı kesimlerinde yer yer yağmur şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1°C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 0°C, 5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KAYSERİ -7°C, 4°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

SİVAS -9°C, -1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinin yükseklerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU 1°C, 6°C

Çok bulutlu ve karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 11°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 6°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 7°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN 6°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT -2°C, 5°C

Çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON 4°C, 10°C

Çok bulutlu, yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzeyi ile Muş ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -18°C, -6°C

Parçalı çok bulutlu kar yağışlı

KARS -16°C, -5°C

Parçalı çok bulutlu kar yağışlı

MALATYA -5°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -13°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP -7°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -7°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA -4°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu