Hangi illerde yarın okullar tatil? 13 Şubat'ta hangi illerde kar tatili var? Valilik MEB tatil açıklamaları...
13 Şubat günü kar tatili haberleri öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki, hangi illerde 13 Şubat günü okullar tatil? İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği iller...
RİZE'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.
Rize'de ise merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacakları açıklandı. Rize Valiliği, Çamlıhemşin ve Pazar ilçe genelinde ise yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.
TRABZON'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Trabzon'un Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerinde tüm okullarda, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, olumsuz hava ve yol şartları nedeniyle 13 Şubat Perşembe Düzköy, Şalpazarı ve Tonya ilçelerindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada, Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Hayrat ve Vakfıkebir ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretime yarın ara verildiği kaydedildi.
ARTVİN'DE OKULLARA 2 GÜN KAR TATİLİ
Artvin'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde perşembe ve cuma günleri ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği belirtildi. Valilik ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı günlerde izinli sayılacağını açıkladı.
TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR ENGELİ
Tunceli'de etkili olan kar nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarda, Hozat ilçesinde de taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kentte sabahtan bu yana etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarla Hozat ilçesinde taşımalı eğitim verilen okullarda 13 Şubat'ta eğitime bir gün ara verildi.
MUŞ'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma, don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar, tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesinden dolayı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 13 Şubat Perşembe il genelinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.
SİVAS'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA
Sivas'ta kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili çocuklar, gönderdiğiniz fotoğraflarla kar tatilini çok verimli geçirdiğinizi memnuniyetle görüyorum. Gün boyu yağan karın devam edecek olması ve gece oluşabilecek buzlanmadan dolayı il genelinde yarın 1 daha ara veriyoruz. İyi okumalar" dedi.
Vali'nin çocukları sevindiren paylaşımı ile Sivas'ta ilk genelinde okullar Perşembe günü 1 gün süre ile tatil edildi.
MALATYA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışının meteorolojik verilere göre yarın akşam saatlerine kadar süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.
BAYBURT VE GÜMÜŞHANE'DE OKULLAR TATİL
Bayburt ve Gümüşhane'nin genelinde, ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Rize'de ise merkez, Ardeşen, Çayeli, Fındıklı, Hemşin ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin yarın izinli sayılacakları açıklandı. Rize Valiliği, Çamlıhemşin ve Pazar ilçe genelinde ise yarın ilk ve orta dereceli okulların tatil edildiğini duyurdu.
GİRESUN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Giresun'un Şebinkarahisar ve Doğankent ilçelerinin tamamı ile Eynesil ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.
BİNGÖL'DE EĞİTİME 1 GÜNLÜK KAR TATİLİ
Bingöl'de yoğun kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm okullarımızda 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
Valilik ayrıca, Elazığ- Bingöl Devlet yolunun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı saat 18.10 itibariyle büyük araç trafiğine kapatıldığını aktardı.
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