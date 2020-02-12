Kayseri'de işçi servisleri çarpıştı: 17 yaralı
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
Kayseri'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
Kayseri'de iki işçi servisinin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Melikgazi ilçesindeki Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge girişinde işçileri taşıyan Oğuzhan Gümüş'ün kullandığı 38 P 1767 plakalı minibüs ile sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtilen 38 P 0081 plakalı servis aracı çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 17 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden açıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Sağlık ocağına gelen kadın, çalışana tokat attı
- İstanbul'da feci kaza! Evli çiftin acı sonu
- Bingöl'de eğitime kar engeli
- Rize'de yarın okullar tatil mi?
- İnanılmaz hata! Bunu ilk kez göreceksiniz!
- Bu besinlerin fazlası beyni öldürüyor!
- Bursa'da dehşet evi! Her satırı korkunç...
- "Büyü" yalanı! Paçayı kurtaramadı...
- İşte Türkiye'den vizesiz gidilen ülkeler
- Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık kafatası!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kuruluş Osman 10. bölüm canlı izle! – ATV
- Emeklilere 368 TL ek ödeme! SGK, SSK, Bağ-Kur 2020 emeklilik düzenlemesi kapıda! Yaşa göre maaş…
- Sivas’ta yarın okullar tatil mi? 13 Şubat Sivas kar tatili oldu mu? Valilik MEB tatil açıklamaları…
- 13 Şubat Perşembe Van kar tatili var mı? Van yarın okullar tatil mi? Van Valiliği MEB açıklamaları!
- 13 Şubat Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis kar tatili için son açıklama geldi!
- Elazığ’da okullar ne zaman açılacak? Elazığ okullar tatil mi? Elazığ Valiliği MEB son dakika açıklaması!
- Trabzon kar tatili var mı? 13 Şubat Perşembe Trabzon’da yarın okullar tatil mi? Trabzon Valiliği MEB…
- 2020 KPSS ne zaman? KPSS 2020/1 başvuru tarihleri ne zaman? Lisans mezunları için KPSS başvuru tarihleri!
- KPSS sınav tarihleri ve sınav takvimi belli oldu! 2020 KPSS ne zaman?
- Emekliye 355 TL zam müjdesi! 2000 sonrası SSK, Bağ-Kur emekli intibak yasası son durum nedir?
- 2020 Patara yılı ilan edildi! Patara nerede? Patara nasıl gidilir?
- Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya yaş farkı kaç?