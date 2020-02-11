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Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
MARMARİS'TE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberine göre, 'nın ilçesinde 4,9 şiddetinde meydana geldi. 7,93 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem 'da da hissedildi.

Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün 'nın ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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