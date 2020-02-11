Son dakika: Muğla Marmaris'te korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
Son dakika haberine göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi. 7,93 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem Yunanistan'da da hissedildi.
Akdeniz'de Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.46'da Girit Adası'nın kuzeydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin 14,7 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 178 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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