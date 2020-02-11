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İzmir'de 30 düzensiz göçmen yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020
İZMİR'DE 30 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

'in Foça ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardıdan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Komutanlığı ekipleri ilçe açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik botta bulunan 8 Kongo, 7 Gine, 5 , 4 Cumhuriyeti, 3 , 1 , 1 Senegal ve 1 uyruklu 30 düzensiz yakalandı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardıdan İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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