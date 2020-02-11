Müge Anlı 11 Şubat canlı yayın izle! Müge Anlı canlı yayın izle! Müge Anlı 11 Şubat programı canlı yayın
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 11 Şubat'taki yeni bölümünü izlemek için haberdeki linki tıklamanız yeterli olacaktır. ATV ekranlarının 12 yıldır değişmeyen fenomeni Müge Anlı, 11 Şubat'taki canlı yayınıyla bir kez daha gündem oldu. Müge Anlı 11 Şubat canlı yayınında altın vaadiyle insanları kandırarak 7 milyon TL'lik vurgun yapan çetenin ardından, Aysel Durgut-Hikmet Durgut çifti dikkat çekti.
Müge Anlı 11 Şubat canlı yayınını izlemek için haberimizdeki linki tıklamanız yeterli olacaktır.
ATV ekranlarının rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 11 Şubat canlı yayınında Remziye Hanım'ın hiç görmediği oğlunun bulunduğu da açıkladı.
Remziye Hanım'ın yıllar sonra bulunan oğlu, "Beni evlatlık verip nasıl bir başkasını evlatlık aldılar" dedi.
Aysel Hanım, 25 yıllık eşi Hikmet Durgut ile birlikte Sakarya Karasu'da yaşıyordu. 2019 yılının Aralık ayında, Aysel Hanım'ın eşi Hikmet Bey, sosyal medya hesabından, eskiden tanışıklığı olan Sevil isimli arkadaşıyla yeniden konuşmaya başladı.
Kayıp Hikmet Durgut'un konuştuğu arkadaşı aslında Avusturya'da yaşıyordu… Hikmet Bey ile yüz yüze görüşmek için Sakarya Karasu'ya taşındı. Hikmet Bey, eşine olan tavırlarını değiştirmesinin yanı sıra hem kendisini hem de eşini etkileyecek radikal kararlar da aldı. Bunlardan ilki oturdukları evi, Sevil isimli arkadaşının üzerine yapmak oldu. Ardından eşinin banka hesabındaki paraları aldığı da iddiaların arasında yer alıyor.
Aysel Durgut, eşinin Sevil isimli kadın tarafından kandırılarak alıkonulduğunu söylerken, kayıp eşinin sosyal medya sayfasına az da olsa girdiğini gördüğünü söylüyor. Ancak aylardır eşiyle hiçbir şekilde iletişim kuramadığını da sözlerine ekliyor.
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