Adıyaman'da karbonmonoksit faciası! Anne-baba ve kızları hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişilik aile hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme sürerken karı kocanın cenazeleri ise incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak amacıyla hastane morguna götürüleceği öğrenildi.
Adıyaman'ın Bozhöyük köyünde yaşayan ve gece sobayı yakarak uyuyan Abdulhamit Karataş (58), eşi Zeliha Karataş (57) ile Ankara'dan misafirliğe gelen kızları Zeynep Doğan (32), bir daha uyanamadı.
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