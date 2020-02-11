Adıyaman'da karbonmonoksit faciası! Anne-baba ve kızları hayatını kaybetti

Adıyaman'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişilik aile hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme sürerken karı kocanın cenazeleri ise incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak amacıyla hastane morguna götürüleceği öğrenildi.

Adıyaman'ın Bozhöyük köyünde yaşayan ve gece sobayı yakarak uyuyan Abdulhamit Karataş (58), eşi Zeliha Karataş (57) ile Ankara'dan misafirliğe gelen kızları Zeynep Doğan (32), bir daha uyanamadı.