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Adıyaman'da karbonmonoksit faciası! Anne-baba ve kızları hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.02.2020 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
KORKUNÇ OLAY! 3 CAN GİTTİ...

'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişilik aile hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme sürerken cenazeleri ise incelemenin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak amacıyla hastane morguna götürüleceği öğrenildi.

'ın Bozhöyük köyünde yaşayan ve gece sobayı yakarak uyuyan (58), eşi (57) ile 'dan misafirliğe gelen kızları (32), bir daha uyanamadı.

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