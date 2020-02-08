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Son dakika: Manisa'da korkutan deprem | Son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.02.2020
MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberine göre; Kandilli'den gelen bilgilere göre 'nın Kırkağaç ilçesinde 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 3.8 olarak revize etti.

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre 'nın Kırkağaç ilçesinde 04.45'te 3.7 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.5 km olarak ölçüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen deprem, 10,93 kilometre derinde kaydedildi.

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