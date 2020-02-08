Son dakika: Manisa'da korkutan deprem | Son depremler
Giriş Tarihi: 08.02.2020
Son dakika haberine göre; Kandilli'den gelen bilgilere göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli daha sonra depremin büyüklüğünü 3.8 olarak revize etti.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 04.45'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 9.5 km olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.45'te meydana gelen deprem, 10,93 kilometre derinde kaydedildi.
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