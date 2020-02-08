Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ve o illere kar uyarısı | 8 Şubat 2020 hava durumu
8 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 8 Şubat 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Sakarya ve Ordu çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu'nun güneyi, Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, -5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta ve Burdur çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 10°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -3°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SİVAS °C, -5°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; sabah saatlerinde Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20-50 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
GÜMÜŞHANE °C, -2°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TOKAT °C, -1°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
TRABZON °C, 3°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden, batısında kuzeyli yönlerden fırtına ve zaman zaman fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu ve yoğun kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların Siirt'in doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (70-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
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