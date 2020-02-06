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İzmir’de toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.02.2020 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020
İZMİR’DE TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE 3 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

'de tank içerisinde toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili garajda bulunan biri uyruklu 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bornova ilçesinde bir tır garajında yüklü miktarda kaçak akaryakıt olduğuna yönelik ihbar aldı.

İzmir’de toprağa gömülü halde 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi İZMİR’DE TOPRAĞA GÖMÜLÜ HALDE 3 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Harekete geçen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda tank içerisinde garaja gelen, kamyon ve tırlara akaryakıt ikmali yapacak şekilde hazır hale getirilmiş düzenek tespit etti. Tanktan boşaltılan 3 bin litre kaçak akaryakıt, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ayrıca, toprağa gömülü tank ise kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, olayla ilgili garajda bulunan biri uyruklu 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

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