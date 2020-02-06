Isparta'da kayan yolcu otobüsü uçurumun kenarında durdu

Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayıp uçurumun kenarında durdu. Yolcular büyük korku yaşadı.

Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Eğirdir, Gelendost ve Yalvaç yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Yalvaç'a bağlı Yağcılar mevkisinde de yolcu otobüsü, zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Uçurumun kenarında duran otobüsteki yolcular büyük korku yaşadı. Hızla tahliye edilen otobüsün bulunduğu yerden kurtarılması için yoldan geçenler seferber oldu.

GEÇİŞ İZNİ VERİLMEDİ

Diğer yandan Eğirdir-Gelendost yolunda kar yağışı kazaya neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri, geçişlere kontrollü izin verirken, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni verilmedi. Karayolları ekipleri tarafından yolda kar temizleme çalışmaları başlatıldı.