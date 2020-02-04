Uşak'ta çöplükte 21 köpek ölü bulundu
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir çöplükte telef olmuş 21 köpek bulundu. Hayvansever Safiye Acar, “Olayı ihbar üzerine duyduk. Buradaki hayvansever arkadaşlarımıza ihbar geldi ‘ölümler var’ diye. Biz de geldik baktık. Burada hakikaten ölümler olmuş. Daha önceden ve yeni olmak üzere 21 tane köpek bulundu. Bunların bir tanesi alındı. İzmir’de otopsisi yapılacak ve ölümlerinin sebebi araştırılacak. Zehirleme de olabilir. Farklı şeyler de olabilir. Burası bir çöplük. Çöplükte her türlü pislik var. Bir an önce çöplüğün de temizlenmesi gerekiyor. Bunu yapanlar Allah’ından bulsun” diye konuştu.
Şaban köyü yakınlarında bulunan Banaz Belediyesine ait katı atık tesisindeki çöplükte akşam saatlerinde 21 telef olmuş köpek bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu bölgede farklı noktalarda parçalanmış ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yara izi olan köpeklere rastlanıldı. Telef olmuş hayvanlar savcılık talimatıyla jandarma ekipleri tarafından bölgeye gömüldü.
Hayvansever Safiye Acar, "Olayı ihbar üzerine duyduk. Buradaki hayvansever arkadaşlarımıza ihbar geldi 'ölümler var' diye. Biz de geldik baktık. Burada hakikaten ölümler olmuş. Daha önceden ve yeni olmak üzere 21 tane köpek bulundu. Bunların bir tanesi alındı. İzmir'de otopsisi yapılacak ve ölümlerinin sebebi araştırılacak. Zehirleme de olabilir. Farklı şeyler de olabilir. Burası bir çöplük. Çöplükte her türlü pislik var. Bir an önce çöplüğün de temizlenmesi gerekiyor. Bunu yapanlar Allah'ından bulsun" diye konuştu.
"HAYVANLAR TANINMAZ HALDELER"
Banaz Belediyesinde görevli veteriner hekim Hakan Kaya ise, "İhbar üzerine buraya geldik ekiplerimizle. Yaptığımız incelemede çeşitli yerlerde, bir bölgede yoğun olmak üzere uzun zaman zarfında çeşitli yaralanmalarla atılmış köpekler var. Köpekler uzun zamandır burada olduğu için vücutlarında deformeler oluşmuş. Çoğu tanınmaz haldeler" dedi.
Banaz İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından ölüm sebepleri araştırılmak üzere telef olmuş köpeklerden parça alınarak İzmir'e gönderildi.
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