Elazığ'da depremzede çocuğa çadırda doğum günü

Elazığ’da depremden dolayı evleri hasar gören ve çadırda ailesiyle yaşamaya başlayan küçük Muhammed'e, kadın jandarma personeli doğum günü sürprizi yaptı.

24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte bir çok ev hasar gördü. Evleri hasar gören aileler, kentte belirli noktalar kurulan çadırkentler başta olmak üzere okul, spor salonları, misafirhaneler olmak üzere uygun mekanlara yerleştirildi.

Depremde evleri hasar gören anne Fatma Soysal'da evleri hasar gördüğü için 2 çocuğu ile birlikte Kültür Park içinde kurulan çadırkente yerleşti. Çadır kentte kalan aileden Muhammed ise 8 yaşına girdi. Muhammed'in doğum günü olduğunu bir etkinlikte öğrenen kadın jandarma personeli ise çadırda doğum günü sürprizi yaptı. Muhammed'in 8'inci yaş gününde üzerinde ismi yazılan pasta ile gelen jandarma personelinin sürprizi aileyi ve izleyenleri duygulandırdı.

"BİZİ YALNIZ BIRAKMADILAR"

Kendisine doğum günü sürprizi yapan jandarmaya teşekkür eden 8 yaşına giren Muhammed, mutluluğunu dile getirdi.

Oğlunun 8 yaşına girdiğini belirten anne Fatma Soysal ise, "Biz de burada çadırda idare ediyoruz. Allah razı olsun, jandarmadan çok teşekkür ediyoruz bizi yalnız bırakmadılar. Benim de haberim yoktu, içeride içeride söylediler, çok güzel bir sürpriz yaptılar. Allah, hepsinden razı olsun ve eksikliklerini bize göstermesin. Muhammed mutlu oldu, biz de çok mutlu olduk. Sonsuz teşekkürler" dedi.