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Erzincan'da kar ulaşıma engel oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.02.2020
ERZİNCAN'DA KAR ULAŞIMA ENGEL OLDU

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.

Trafik polisleri, tipi ve sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle tır, çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurarak, sürücüleri, dinlenme tesislerinde bir süre bekleyip hava düzeldikten sonra yola devam etmeleri konusunda uyardı.

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