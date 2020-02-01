01 Şubat 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Edirnekapı metrobüs durağında feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
METROBÜS DURAĞINDA FECİ KAZA!

Edirnekapı durağında feci ... Arızalanan metrobüsü çekmek çalışmalarında ağır yaralanan bir personel olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Edirnekapı durağında arızalan metrobüsü çekme işlemi sırasında yaşanan kazada bir metrobüs çalışanı, çekici ara aparatı çıkarıldığı sırada çekici ile metrobüs arasına sıkışarak ağır yaralandı.

Yaralı metrobüs çalışanı, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaynak; SuperHaber

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN