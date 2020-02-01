Edirnekapı metrobüs durağında feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
Edirnekapı metrobüs durağında feci kaza... Arızalanan metrobüsü çekmek çalışmalarında ağır yaralanan bir personel olay yerine gelen ambulansla hastane kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.
İstanbul Edirnekapı metrobüs durağında arızalan metrobüsü çekme işlemi sırasında yaşanan kazada bir metrobüs çalışanı, çekici ara aparatı çıkarıldığı sırada çekici ile metrobüs arasına sıkışarak ağır yaralandı.
Yaralı metrobüs çalışanı, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kaynak; SuperHaber
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