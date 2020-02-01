Otobüste cüzdanını düşüren kadın şoförün cevabıyla şok oldu

Çocuğunun tedavisi için Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gelen 32 yaşındaki öğretmen K.D., bindiği halk otobüsünde cüzdanını düşürdü. Cüzdanını almak için otobüsçüler derneğine giden K.D., otobüs şoförünün şok sözleriyle karşılaştı. Kameralarda başka bir yolcunun bulduğu cüzdanı şoföre verdiği görülürken telefonla aranan şoför kendisine herhangi bir cüzdan verilmediğini söyledi.

Şanlıurfa'dan çocuğunun tedavisi için Gaziantep'e gelen 32 yaşındaki sözleşmeli öğretmen K.D. bindiği Özel Halk Otobüsünde cüzdanını düşürdü. Cüzdanı bulan bir yolcu cüzdanı alarak şoföre teslim etti. Cüzdanının olmadığını fark eden K.D. otobüsçüler derneğine giderek durumu anlattı.

ŞOFÖRÜN CEVABI ŞOK ETTİ

Dernekte K. D.'nin bindiği halk otobüsünün belirlenmesi üzerine şoför M. Ö.'ye ulaşıldı. Telefonla aranan şoför ise kendisine herhangi bir cüzdan verilmediğini söyledi. Derneğe çağrılan şoför M.Ö. görüntüleri görünce bu seferde cüzdanın içinin boş olduğunu ve cüzdanı attığını söyledi.

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Mesleği gereği röportaj veremeyen sözleşmeli öğretmen 32 yaşındaki K.D., 1,5 ay önce doğan bebeğinin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle Gaziantep'te özel bir hastaneye geldiğini, çocuğunun yoğun bakımda olduğunu, her şey görüntülerde mevcut olmasına rağmen şoförün cüzdanın boş olduğunu söylemesinin kendisini şoka uğrattığını söyledi.

HER ŞEY GÖRÜNTÜLERDE BELLİ OLUYOR

Otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının cüzdanı bulduğu ve şoföre teslim ettiği görülüyor. Cüzdanın yakınlaştırılınca içinin dolu olduğu net bir şekilde görülüyor. Şoförün telefonla konuştuğu ve sigara içtiği de görülüyor. K.D., şoförden şikayetçi olacağını belirtti.