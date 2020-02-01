Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı'dan acı haber
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
Antalya'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan Nazlı Ödevci (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan Nazlı Ödevci, iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı.
HAYATA VEDA ETTİ
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
MORGA KALDIRILDI
Çevresinde sevilen biri olduğu belirtilen Nazlı Ödevci'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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