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Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı'dan acı haber

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
NAZLI'DAN ACI HABER

'da bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışman olarak çalışan (26), iş çıkışı yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

, dün saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Akdeniz Kavşağı'nda meydana geldi. Özel bir sağlık kuruluşunda psikolojik danışmanlık yapan , iş çıkışı yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.T. yönetimindeki 07 AFK 065 plakalı otomobil, Nazlı Ödevci'ye çarptı.

Antalya'da yolun karşısına geçmeye çalışan Nazlı'dan acı haber ANTALYA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN NAZLI'DAN ACI HABER

HAYATA VEDA ETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Ödevci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

MORGA KALDIRILDI

Çevresinde sevilen biri olduğu belirtilen Nazlı Ödevci'nin cenazesi, Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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