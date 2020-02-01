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12 metrelik kuyuya düşen kişi 48 saat sonra kurtarıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.02.2020 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020
48 SAAT SONRA KURTARILDI!

Perşembe akşamı evinden ayrılarak 'de bulunan 'na gittiği belirtilen 'tan bir daha haber alamayan yakınları polisten yardım istedi. Kılınç'ın ormanda kaybolmuş olabileceğini düşünen ekipler, Kılınç'ın kuyuya düştüğünü tespit etti. Kılınç 12 metrelik kuyudan 48 saatin ardından kurtarılabildi.

Olay, 'nda meydana geldi. Perşembe günü akşam saatlerinde evinden ayrılarak ormana gittiği belirtilen 'tan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kılınç'ın Bahçeköy Ormanı'nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başladı.

12 METRELİK KUYUDAN ÇIKARILDI

Sarıyer Belediyesi Arama Kurtarma ve ekiplerinin yaptıkları aramalarda Ali Kılınç'ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edildi. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılınç'ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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