Son dakika: Manisa Valiliği duyurdu! Akhisar ve Kırkağaç'ta yarıyıl tatili uzatıldı
Giriş Tarihi: 30.01.2020
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yarıyıl tatilinin iki ilçede 10 Şubat tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.
Manisa Valiliği depremin vurduğu iki ilçe Akhisar ve Kırkağaç'ta okulların 15 tatil (yarıyıl) açılma tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.
AKHİSAR VE KIRKAĞAÇ'TA YARIYIL TATİLİ UZATILDI
Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "22 Ocak tarihinde Akhisar ve 28 Ocak tarihinde ise Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kaybolan keçilerini ararken uçurumdan düşerek öldü
- Pars'tan terör örgütüne darbe
- Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
- Bolu Dağı yoğun kar nedeniyle trafiğe kapatıldı
- Eminönü'nde bir iş yerinde yangın!
- Otomobil denize uçtu bir kişi hayatını kaybetti
- Elektrikle balık tutma isteği sonu oldu
- Meteorolojiden 5 il için kuvvetli yağış uyarısı
- Olay yeri inceleme tutanağı ortaya çıktı
- Tuvalette dehşet! Eşine söylemekle tehdit edince…
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Afili Aşk 32. bölüm fragmanı izle! Ayşe, Kerem'i kıskandırmak için...
- TOGG CEO’sundan “fiyat” açıklaması… Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak?
- Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!
- Kuruluş Osman 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 9. bölüm fragmanı izle!
- 15 tatil uzatıldı mı? Okullar bu hafta açılacak mı? 15 tatil ne zaman bitecek?
- Dolarda son durum: FED faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? İşte, güncel dolar kuru!
- FED faiz kararı açıklandı mı? FED faiz kararı ne oldu?
- Dündar Bey kimdir? Dündar Bey’i kim öldürdü? Dündar Bey tarihteki yeri!
- Bala Hatun kimdir? Osman Gazi’nin eşi Bala Hatun kaç çocuğu var? Bala Hatun tarihteki yeri…
- Kuruluş Osman 8. bölüm tek parça izle! Kuruluş Osman 8. bölüm izle! - ATV
- Yıldız Holding’te değişiklik! Ali Ülker kimdir? Ali Ülker kaç yaşında, nereli?
- Corona virüsü Türkiye’ye geldi mi? Corona virüsü hangi ülkelerde görüldü? Coronavirüs ölü sayısı kaç?