Son dakika: Manisa Valiliği duyurdu! Akhisar ve Kırkağaç'ta yarıyıl tatili uzatıldı

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından yarıyıl tatilinin iki ilçede 10 Şubat tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Manisa Valiliği depremin vurduğu iki ilçe Akhisar ve Kırkağaç'ta okulların 15 tatil (yarıyıl) açılma tarihlerinin uzatıldığını duyurdu.

AKHİSAR VE KIRKAĞAÇ'TA YARIYIL TATİLİ UZATILDI

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "22 Ocak tarihinde Akhisar ve 28 Ocak tarihinde ise Kırkağaç ilçelerinde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10 Şubat tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.