30 Ocak 2020, Perşembe
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Elektrikle balık tutmak istedi akıma kapılıp hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2020
ELEKTRİKLE BALIK TUTMA İSTEĞİ SONU OLDU

’ın Bismil ilçesinde balık tutmak için suya elektrik veren şahıs suya düşerek akıma kapılıp hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bismil ilçesine bağlı Bozçalı köyü mevkiinde bulunan Dicle Nehri'nde iki arkadaş balık tutmak için trafodan kablo uzatarak suya verdi. İki arkadaştan Natık Tunç, dengesini kaybederek suya düşerek akımına kapıldı. Arkadaşı tarafından sudan çıkartılan Tunç, özel araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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