30 Ocak 2020, Perşembe
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Kar ve sağanak uyarısı geldi | 30 Ocak 2020 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2020
KAR VE SAĞANAK UYARISI GELDİ

30 Ocak 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, , , ve illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 30 Ocak 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, , , ve illeri dışında kalan tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, ve Karadeniz'in iç kesimleri, ile 'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri ile , , , , Gaziantep, Kilis, , , Muş ve çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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