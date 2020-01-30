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Kırkağaç'ta AFAD çadırından gelin çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.01.2020 Güncelleme Tarihi: 30.01.2020
KIRKAĞAÇ'TA AFAD ÇADIRINDAN GELİN ÇIKTI

'nın ilçesinde meydana gelen sonrası evleri zarar gördüğü için çadır kentte yerleşen Sarıefe ailesinin kızları Sibel, gelinliği ile  çadırından çıktı. Sarıefe ve Demirel aileleri, hayatın normalleşmesi adına önceden belirlenen düğün tarihlerini ertelemediklerini belirtti.

'da geçen hafta meydana gelen depremden etkilenen ilçesinde oturan İsmail Sarıefe'ye ait ev hasar gördü. Evleri risk taşıdığı için aile, üç gün önce tarafından kurulan çadır kente yerleşti.

Sarıefe ve Demirel aileleri, çocukları Sibel ve Mücahit'in daha önceden tarihi belirlenen düğünlerini, olmasına rağmen hayatın biraz da olsa normalleşmesinden sonra ertelememe kararı aldı. Bunun üzerine düğün hazırlıkları tamamlandı ve gelin Sibel Sarıefe, geleneklere göre ev yerine AFAD çadırından gelinliği ile çıktı. Gelin ve damat, çadır kentte toplanaların alkışları arasında düğünlerinin yapılacağı salona hareket etti.

Damat Mücahit Demirel, "Yaşanan deprem dolayısıyla kötü günler geçiriyoruz ama nasip olursa bugün düğünümüz var, ertelemedik. Gelinimizi çadırkentten aldık. İnşallah bundan sonraki hayatımız çadırda geçmez. Allah'ım bir daha böyle afetleri göstermesin." dedi.

Sibel-Mücahit çifti, bölgede artçı depremlerin devam etmesine rağmen davetlilerin düğünlerine geleceğinden umutlu olduklarını söyledi.

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