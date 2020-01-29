İstanbul'da üvey anne dehşeti! Kaynar su döktü
İstanbul Ümraniye'de, 14 yaşındaki kız 15 sömestr tatili için Ümraniye'de yaşayan babası ve üvey annesinin yanına gitti. 14 yaşındaki kız üvey annesinin talimatıyla bulaşıkları makineye yerleştirmeye başladı. Bu sırada başından aşağı kaynar su döktüğü ileri sürülen üvey anne Y.T. gözaltına alındı. Vücudunda yanıklar oluşan I.T. hastanede tedavi altına alınırken, üvey anne Y.T., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Ümraniye Elmalıkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 14 yaşındaki I.T., sömestr tatili için babası Mehmet Salih T. ile hamile ve 1 çocuk sahibi üvey annesi Y.T'nin yaşadığı eve misafirliğe gitti.
Akşam yemeği yendikten sonra üvey annesi Y.T, kendisine yardım etmesi için I.T.'yi mutfağa çağırdı ve kızdan bulaşıkları makineye yerleştirmesini istedi. I.T., kirli bulaşıkları makineye yerleştirdiği sırada tezgâhın üzerinde bulunan demlik içindeki kaynar su, 14 yaşındaki I.T.'nin başından aşağı döküldü.
I.T.'nin annesi Kesra Yılmaz, olayın kasıtlı yapıldığını söyleyerek Y.T'den şikâyetçi oldu. Y.T, gözaltına alınarak Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.
Başında ve vücudunda yanıklar oluşan genç kız hastanede tedavi altına alındı. 3 kere ameliyat edilen I.T.'nin Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık tedavi bölümündeki tedavisi sürüyor. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.T. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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