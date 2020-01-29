29 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Antalya Manavgat'ta kaybolan Polonyalı kadın turist bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.01.2020 Güncelleme Tarihi: 29.01.2020
ANTALYA'DA KAYBOLMUŞTU! POLONYALI KADIN TURİST...

'nın ilçesinde tatil yaptığı otele dün akşam gelmeyince arama çalışması başlatılan turist , saat 14.00 sıralarında Sorgun ormanı Titreyengöl mevkisinde dolaşırken bulundu.

'nın ilçesinde tatil yaptığı otele dün akşam gelmeyince arama çalışması başlatılan turist , saat 14.00 sıralarında Sorgun ormanı Titreyengöl mevkisinde dolaşırken bulundu.

Tek başına olan kadın turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kendisini bulan jandarma görevlilerine, "Manavgat'ı gezmeye geldim. Manavgat'ı gezdim, eğlendim" dedi. işlemlerinin ardından oteline bırakıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN