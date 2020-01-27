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İşkence edilerek öldürülen Muhammed Veli Dümez davasında yeni gelişme

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
İŞKENCE EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ! DAVADA YENİ GELİŞME

'ın Çınar ilçesinde kaybolduktan bir gün sonra harabe bir evde işkence edilmiş halde bırakılan ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun gözaltına alınan dayısı, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan halanın sorgusuna devam ediliyor.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü Çınar'a bağlı Başalan Mahallesi'nde yaşandı. 8 yaşındaki , akşam saatlerinde kaybolmuştu. Aile fertleri tarafından yapılan arama çalışmalarının ardından küçük çocuk, ertesi gün harabe bir evde işkence edilmiş vaziyette bulundu. 8 yaşındaki Muhammed kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan güvenlik güçleri, Muhammed Veli Dümez'in dayısı V.T. ve halası H.T.'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılardan V.T., ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan hala H.T.'nin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi

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