TEM bağlantı yolunda seyir halindeki TIR'da yangın

Son dakika haberine göre; Esenyurt Haramidere TEMbBağlantı yolunda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın son iş günü mesai bitimine TEM bağlantı yolunda yanan TIR, İstanbul trafiği kilitlendi. Yanan TIR trafikte aksamalara sebep oldu.

Esenyurt bağlantısında Işıklı Köprüsü öncesi çıkan yangına müdahale için olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre trafiğin yüzde 63'e yükseldiği şu dakikalarda TIR yangını da bölgede trafiğin aksamasına sebep oluyor.