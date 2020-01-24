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TEM bağlantı yolunda seyir halindeki TIR'da yangın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
TEM'DE TIR YANGINI! TRAFİK KİLİT...

Son dakika haberine göre; Haramidere TEMbBağlantı yolunda seyir halindeki TIR'da çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Haftanın son iş günü mesai bitimine bağlantı yolunda yanan TIR, İstanbul trafiği kilitlendi. Yanan TIR trafikte aksamalara sebep oldu.

bağlantısında Işıklı Köprüsü öncesi çıkan yangına müdahale için olay yerine ekipler sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre trafiğin yüzde 63'e yükseldiği şu dakikalarda TIR yangını da bölgede trafiğin aksamasına sebep oluyor.

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