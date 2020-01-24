İstanbul’a beklenen kar neden yağmadı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde İstanbul için sağanak kar uyarısında bulunmuş ve yaşanabilecek don ve buzlanma olaylarına karşı halkı uyarmıştı. Ancak İstanbul’da beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Beklenen yağışın gelmeme nedeni merak konusu olurken, İTÜ Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber’e özel değerlendirmelerde bulundu.
Geçtiğimiz günlerde Meteoroloji İstanbul için sağanak kar uyarısında bulunmuştu ancak beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Beklenen yağışın gerçekleşmeme sebebini, İTÜ Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros A Haber'e değerlendirdi.
"2019 SON 49 YILIN EN SICAK YILLARI ARASINDA"
Hüseyin Toros yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz Salı günü sıcaklıkların çok düştüğünü gördük ancak o günlerde atmosferde nem olmadığı için yağış alamadık. Eğer atmosferde nem yüksek olsaydı kar yağışı gerçekleşebilirdi. İstanbul'un sadece Doğu Bölgeleri'nde ciddi kar yağışı görüldü.
"OCAK SONUNA KADAR YAĞIŞ GÖZÜKMÜYOR"
Yağışın oluşabilmesi için sıcaklığın 0 dereceye yakın olması veya üst kesimlerin çok soğuk olması gerekiyor. Şuandaki atmosferik sayısal sonuçlara göre; Ocak ayı sonuna kadar herhangi bir kar yağışı gözükmüyor ancak Şubat ayında kar yağma ihtimali var. Buna ek olarak geçtiğimiz günlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'de son 49 yılın en sıcak 4.yılının 2019'da yaşandığını açıkladı. Yine dünya geneline baktığımızda 2019 yılı, NASA verilerine göre ise en sıcak 2.yılı olarak kayıtlara geçti.
Önümüzdeki mevsimsel takvimlere baktığımız zaman Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarında Türkiye'nin kuzey bölgeleri mevsim normallerine göre daha sıcak olacağı görülüyor. Dolayısıyla mevsimsel sıcak dönemlerin oluşu kar yağışını azaltıyor." ifadesinde bulundu.
"HAFTA SONU GÜNEŞLİ BİR HAVA BEKLİYOR"
Önümüzdeki günlerde İstanbul'un hava durumuna değinen Toros, "Bugün itibari ile Türkiye üzerinde yüksek basınç alanı etkisi hakim. Yarından itibaren ise Türkiye tamamen yüksek basınç etkisi altına gireceği için hafta sonu güneşli bir hava bizleri bekliyor, Pazartesi ise Balkanlardan yağış bekleniyor." şeklinde değerlendirdi.
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