Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı
Son dakika haberi... Açık Öğretim Sınav sonuçları (AÖF) sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Açık Öğretim Sınav sonuçları açıklandı.Son dakika haberi... Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF9) 2019-2020 güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte on binlerce öğrenci AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...
AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
SINAV SONUÇ İTİRAZI
Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
MAZERET SINAVI
Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.
Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Bahar Dönemi Ara Sınavı 18 - 19 Nisan 2020
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020
Yaz Okulu Sınavı 22 - 23 Ağustos 2020
SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS GEÇME
Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunudlayınız. Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.
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