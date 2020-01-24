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Son dakika: AÖF sınav sonuçları açıklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.01.2020 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020
AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Son dakika haberi... Sınav sonuçları () sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Açık Öğretim Sınav sonuçları açıklandı.

Son dakika haberi... Anadolu Üniversitesi Fakültesi (AÖF9) 2019-2020 güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte on binlerce öğrenci sınav sonuçları sorgulama işlemi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, AÖF sınav sonuçları sorgulama işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SINAV SONUÇ İTİRAZI

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

MAZERET SINAVI

Sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve tarihte sınava girmeyen öğrenciler için başka bir yerde veya zamanda mazeret sınavı açılmaz.

Her ne sebeple olursa olsun sınav hakkının saklı tutulması mümkün değildir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bahar Dönemi Ara Sınavı 18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı 22 - 23 Ağustos 2020

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS GEÇME

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi; "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu Yönetmelik'in verdiği yetkiye istinaden hazırlanan "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları" ve "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları"na göre belirlenir. Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunudlayınız. Yanlış sütuna yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

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