Bursa'da yaşlı kadının evinden 13 ton çöp çıktı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki H.K.'nın evinden gelen kötü kokular sonrası belediye ekipleri inceleme başlattı. Eve giden ekipler karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Yaşlı kadının evinden tam 13 ton çöp çıktı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yalnız yaşayan yaşlı kadının evinden yaklaşık 13 ton çöp çıkarıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Umurbey Mahallesi sakinleri, 70 yaşındaki H.K'ye ait evden çevreye kötü kokular yayıldığı gerekçesiyle şikayette bulundu.
Eve gelen belediye ekipleri, tavana kadar çöp yığınlarıyla dolu olan evde temizlik çalışması yaptı.
Temizlik işçilerinin evde adeta adım atmakta zorlandıkları ve kokudan etkilenmemek için zaman zaman dışarı çıkmak zorunda kaldıkları belirtildi.
Gün boyu süren temizlik çalışması kapsamında evden 13 ton çöp çıkarıldığı ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, evin dezenfekte edildiğini kaydederek, "Amacımız Yıldırım'ı daha temiz ve yaşanılır hale getirmek. Bunun için en önemli önceliklerimizden bir tanesi de temizlik. Yıldırım Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlıkla yaşayabilecekleri ortamlar oluşturmak adına temizliğe büyük önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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