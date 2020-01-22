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Ünlü şef Orhan Yeğen vefat etti! Orhan Yeğen kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.01.2020
ÜNLÜ ŞEF ORHAN YEĞEN VEFAT ETTİ!

'de 42 yıldır yemek işinde olan Türk mutfağının ünlü isimlerinden aşçı geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti.

'ye 1970'lerin sonunda gelen ve restoran sektöründe 'Orhan Usta' olarak bilinen Türk mutfağının duayen şefi Yeğen'in vefatı Türk Amerikan toplumunu üzdü.

Yakınları, Yeğen'in alışveriş yaptığı süpermarkette kalp krizi geçirdiğini ve yapılan ilk müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti.

Hayata gözlerini 65 yaşında yuman , New York Times başta olmak üzere ABD'nin değişik gazete ve gıda sektörü dergilerinde hakkında kaleme alınan övgü dolu yazılar sayesinde Türk mutfağının tanıtımında önemli rol üstlendi.

Yeğen'in cenazesinin memleketi 'da toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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