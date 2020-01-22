Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Kar, sağanak ve fırtına olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili önem uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 22 Ocak Meteoroloji hava durumu uyarıları...

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 12°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 6°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 3°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu