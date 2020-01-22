Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Kar, sağanak ve fırtına olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili önem uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan açıklamaya göre, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki, yurt genelinde bugün hava durumu nasıl olacak? İşte 22 Ocak Meteoroloji hava durumu uyarıları...
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksama, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu
HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 6°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 3°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, -2°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu
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