13 Ocak 2020, Pazartesi
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Van'da pazartesi günü okullar tatil mi? Van'da eğitime kar engeli

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.01.2020 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020
O İLDE EĞİTİME KAR TATİLİ

Van'da okullar tatil mi? sorusunun cevabı açıklandı! Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edilmiştir" denildi.

Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van merkez İpekyolu Tuşba ve Edremit ilçelerindeki okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle 13 Ocak Pazartesi günü tatil edilmiştir" denildi.

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