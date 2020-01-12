Başkan Erdoğan'dan İsmailağa camiasına sürpriz ziyaret
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsmailağa camiasının önce gelen kıymetlilerinden Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan'ın ziyaretinde Emin Saraç ve Mahmud efendinin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu da hoca hazır bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsmailağa camiasının önce gelen kıymetlilerinden Hasan Kılıç'ı ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinde Emin Saraç ve Mahmud efendinin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu da hoca hazır bulundu.
ÜMMET İÇİN DUALAR EDİLDİ
Baikan Erdoğan'ın ziyaretinde ümmetin birliği için dualar edildi. Dualar sonrası bir süre daha Erdoğan'ın sohbeti devam etti.
Sohbet esnasında başkan Erdoğan Hasan Kılıç'ı ziyaretinde çocuklarla da özel olarak ilgilendi.
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